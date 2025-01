NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston riscatta il ko nel big match contro Oklahoma e lo fa alla grande imponendosi a Denver. I campioni in carica vincono 118-106, approfittando dell’assenza di Nikola Jokic, costretto al forfait. Un’assenza pesante se non determinante per i Nuggets che reggono il confronto, ma accusano un black-out nell’ultimo quarto permettendo ai Celtics di prendere il largo. Jayson Tatum è il più prolifico dei suoi con 29 punti, ma nella sfida ha un impatto importante anche la doppia doppia da 25 punti e 11 rimbalzi di Kristaps Porzingis, senza dimenticare i 19 punti (con 7 assist) di Jrue Holiday e i 14 (con 8 rimbalzi e altrettanti assist) di Jaylen Brown. Senza Jokic, Denver si affida a Russell Westbrook che il suo lo fa mettendo a referto 26 punti e 9 rimbalzi. Sono 19 i punti di Jamal Murray, c’è la doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi di Michael Porter Jr, ne fa 12 Braun. Dalla panchina arrivano anche i 19 punti di Julian Strawther e i 14 di Peyton Watson, ma alla fine a vincere è Boston.

Si riscatta Dallas che mette fine alla serie negativa di 5 sconfitte consecutive, battendo 118-97 i Los Angeles Lakers.

Nonostante l’assenza di Luka Doncic e Kyrie Irving, i Mavericks giocano un’ottima gara portandone 5 in doppia cifra. Dalla panchina arrivano i 23 punti e 9 rimbalzi di Quentin Grimes, ne fa 15 Jaden Hardy, mentre il quintetto iniziale vede in P.J. Washington il miglior realizzatore con 22 punti (8 i rimbalzi), ne fa 19 Spencer Dinwiddie (8 gli assist), sono 13 quelli di Klay Thompson. Male i Lakers nonostante le doppie doppie di Anthony Davis (21 punti e 12 rimbalzi) e LeBron James (18 punti e 10 rimbalzi).

Male anche Golden State che perde in casa contro Miami. Gli Heat si impongono 114-98 portandone tre in doppia cifra dalla panchina: Nikola Jovic ne fa 20, Duncan Robinson 12 e Alec Burks 11. Parte dall’inizio e sfiora la doppia doppia Bam Adebayo (19 punti e 9 rimbalzi), ne fa 18 Jaime Jaquez Jr, sono 14 (con 8 rimbalzi) quelli di Tyler Herro. Warriors sopra solo nel parziale del terzo quarto, ma non basta così come non sono sufficienti i 31 punti di Steph Curry.

Nelle altre gare della notte (sette in tutto le partite) vittorie per Hornets (115-104 contro i Suns con 32 punti, 10 rimbalzi e 7 assist per Ball), Rockets (135-112 sui Wizards con 20 punti e 15 rimbalzi per Thompson), Timberwolves (104-97 sui Pelicans con 32 punti e 9 rimbalzi per Edwards) e Hawks (124-121 sui Jazz con 24 punti e 20 assist per Young).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

