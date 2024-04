NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella notte italiana dei play-off Nba nella Eastern Conference torna in parità dopo gara 4 la serie tra Orlando Magic e Cleveland Cavaliers con il successo dei primi per 112-89. Franz Wagner è protagonista in casa dei Magic con 34 punti a refert, mentre a Cleveland non bastano i 21 punti e 9 rimbalzi da Jarrett Allen. Serata non particolarmente brillante per Paolo Banchero che chiude con 9 punti e 4 rimbalzi. Una vittoria mai in discussione quella dei Boston Celtics che in gara 3 passano per 104 a 84 in casa dei Miami Heat portando la serie a proprio favore sul 2-1; in realtà Miami non è entrato mai in partita e non sono bastati i 20 punti di Bam Adebayo e i 15 di

Tyler Herro e Nikola Jovic.

Nella Western Conference Pelicans in difficoltà battuti per 106 a 85 da Oklahoma City Thunder che si porta sul 3-0. Shai Gilgeous-Alexander realizza 24 punti a cui si aggiungono 8 assist, mentre Jalen Williams si ferma a 21 con 9 rimbalzi e 5 assist. Per i Pelicans ha pesato l’assenza di Zion Williamson, ma non solo quella e a salvarsi sono i soli Brandon Ingram (19) e CJ McCollum (16).

I Los Angeles Lakers dominano i Denver Nuggets vincendo per 119 a 108 e conquistando il primo punto della serie (1-3): i Lakers tornano a vincere contro i diretti avversari dopo ben 11 sconfitte consecutive; Lebron James ne mette a referto 30 e Anthony Davis non è da meno visto che ha chiuso con 25 punti e 23 rimbalzi, mentre Austin Reaves ha chiuso a 21. Tra i Nuggets strepitoso Nikola Jokic che ottiene la 18^ tripla doppia ai playoff con 33 punti, 14 rimbalzi e 14 assist.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).