NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quattro gare nella notte Nba. Riflettori sui campioni in carica e Boston risponde presente, battendo nettamente gli Heat in casa. Il 108-89 la dice lunga sulla superiorità dei Celtics che si rialzano dopo il ko con Cleveland e ottengono il massimo con il minimo sforzo, rimandendo incollati ai Cavs e gestendo anche le energie fisiche e mentali dei propri campioni. In quattro in doppia cifra, il miglior realizzatore è Jaylen Brown che ne fa 29, mentre dalla panchina (ma con 33 minuti di gioco) arrivano i 25 di Payton Pritchard. Doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi per Jayson Tatum, ne fa 19 Derrick White (aggiungendo anche 8 assist). Dall’altra parte, privi di Kevin Love, Nikola Jovic e Jimmy Butler, gli Heat provano a opporsi con i 19 punti a testa di Jaime Jaquez Jr (per lui anche 10 rimbalzi) e Tyle Herro, In doppia cifra anche Adebayo (15 punti) e Highsmith (10).

Rimanendo a Est bene Atlanta che conquista la quarta vittoria consecutiva battendo 124-112 New Orleans. In sette in doppia cifra: il più prolifico in termini di punti è DèAndrè Hunter che ne fa 22 dalla panchina, da dove arrivano anche i 12 di Okongwu e i 10 di Bufkin.

Dal quintetto iniziale arrivano i 19 a testa di Daniels e Johnson, i 13 di Risacher e la doppia doppia da 12 punti e 15 assist di Trae Young, mentre chiude con 9 punti e 17 rimbalzi Clint Capela. I Pelicans dell’ex Murray (7 punti e 10 assist), rispondono con i 29 di McCollum e i 23 (con 12 rimbalzi) di Missi, ma gli Hawsk vincono ancora.

Nelle altre due gare della notte i Minnesota Timberwolves travolgono i Los Angeles Lakers 109-80 (17 punti e 12 rimbalzi per Rudy Gobert, dall’altra parte solo 10 punti per LeBron James), mentre i Chicago Bulls si impongono 128-102 sui Brooklyn Nets 128-102 con i 21 punti e 10 assist di Nikola Vucivic, i 20 di Buzelis dalla panchina e la tripla doppia da 20 punti, 13 rimbalzi e 11 assist di Josh Giddey.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]