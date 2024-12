BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston non molla i Cavs, LeBron James ed Anthony Davis non evitano la nuova sconfitta dei Lakers, cadono anche Magic e Warriors.

Nella notte Nba fari puntati sul TD Garden, dove i Celtics centrano la decima vittoria in 11 gare e restano sulla scia di Cleveland nella lotta per il primato a Est: 111-105 su Milwaukee nel segno di Jayson Tatum (34 punti e 10 rimbalzi) e Jaylen Brown (25 punti), con i Bucks che affondano sotto le triple (17) dei campioni in carica nonostante i 31 punti di Lillard e i 30 di Antetokounmpo nel giorno del suo 30esimo compleanno, e il debutto stagionale di Middleton (11 punti e 5 assist) dopo l’intervento alla caviglia. Terza forza della Eastern Conference resta Orlando, che però cede 102-94 contro Philadelphia: 21 punti e 9 assist di George fra i Sixers, che continuano a dare segni di ripresa (terzo successo in 4 gare) dopo un avvio di stagione da incubo. Si fa largo Atlanta, che allunga a sei partite la sua serie positiva, piegando 134-132 all’overtime i Lakers: decisiva la tripla di Trae Young (31 punti) a 7″4 dall’ultima sirena. Nei gialloviola James mette a referto 39 punti, 38 quelli di Davis ma arriva il settimo stop in nove gare. Altra squadra in ascesa è Minnesota, che sbanca il Chase Center (107-90) con 30 punti e 9 assist di Anthony Edwards e infila la quarta vittoria consecutiva. Ai Warriors non basta il ritorno di Steph Curry (23 punti) dopo aver saltato la sfida con Houston. Con Wembanyama ancora fuori per un problema alla schiena, San Antonio incassa il secondo ko di fila, stavolta per mano di Sacramento (140-113, 23 punti per DeRozan, 22 punti e 16 rimbalzi per Sabonis, 22 punti a testa anche per Fox e Monk) mentre Utah interrompe la striscia negativa che durava da cinque match superando Portland 141-99. Torna a sorridere anche Indiana dopo 4 sconfitte: 132-123 su Chicago con 23 punti di Haliburton e 21 di Siakam.

