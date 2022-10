Bosch Termotecnica spinge sulle caldaie a idrogeno verde nelle case

Il percorso verso la sostenibilità ambientale non può essere dettato unicamente dai processi di elettrificazione. Anzi, deve esserlo dall’utilizzo di gas verdi, come l’idrogeno. Bosch Termotecnica punta quindi sulla caldaia a idrogeno verde per gli edifici residenziali, come riferisce Marco Boselli, Country Manager Bosch Thermotechnology in Italy. xa1/tvi/gtr