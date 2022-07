ROMA (ITALPRESS) – Bosch Rexroth prevede di espandere la propria attività idraulica acquisendo HydraForce, Inc. con sede a Lincolnshire, Illinois (USA). HydraForce sviluppa e produce valvole e soluzioni per l’idraulica compatta con 2.100 collaboratori in sei siti produttivi negli Stati Uniti, Brasile, Gran Bretagna e Cina. Bosch Rexroth e HydraForce hanno firmato un accordo in tal senso il 15 luglio 2022. Il prezzo di acquisto non sarà divulgato. La transazione è soggetta all’approvazione delle autorità antitrust.

Con la prevista acquisizione di HydraForce, Bosch Rexroth amplierà la propria presenza in Nord America, espandendo ulteriormente la rete di vendita e ottenendo un migliore accesso al mercato. “Con l’acquisizione di HydraForce, stiamo espandendo la nostra presenza in aree geografiche complementari, in particolare in Europa e Nord America, rendendo possibile al contempo la crescita in Asia”, ha dichiarato Rolf Najork, membro del consiglio di amministrazione di Bosch e CEO di Bosch Rexroth AG.

“Con Bosch Rexroth, abbiamo trovato un grande partner con cui condividiamo la stessa visione in termini di innovazione, attenzione al cliente, esperienza nelle applicazioni e cultura. Credo che la nuova proprietà creerà grandi opportunità per i nostri clienti, partner e collaboratori e porterà a una grande crescita”, ha affermato Mike Terzich, Presidente e CEO di HydraForce.

Le attività combinate garantiscono una gamma diversificata di soluzioni di idraulica compatta per i clienti. Mentre Bosch Rexroth offre un vasto range di componenti e sistemi idraulici compatti, HydraForce produce valvole a cartuccia meccaniche ed elettriche e gruppi integrati idraulici (HIC). L’idraulica compatta è particolarmente preziosa per la capacità di gestire alta densità di potenza in poco spazio e per le competenze relative alle essenziali funzioni secondarie dei sistemi idraulici. Per esempio, queste assicurano che i carichi degli escavatori possano essere sollevati e abbassati in modo sicuro e preciso.

“Con il suo portafoglio diversificato e la configurazione internazionale, Bosch Rexroth ha una solida base. L’acquisizione di HydraForce amplia il nostro accesso al mercato globale attraverso canali di vendita indiretti: i partner di vendita e gli integratori di sistemi diventeranno importanti gruppi target. In questo periodo particolarmente sfidante, stiamo anche contribuendo a stabilizzare le catene di approvvigionamento regionali in modo da poter supportare ancora meglio i nostri clienti”, ha sottolineato Frank Hess, Vice President Compact Hydraulics Business Unit di Bosch Rexroth. La business unit impiega attualmente 1.800 collaboratori e ha quattro sedi produttive in Cina, Stati Uniti, Germania e Italia.

