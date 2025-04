MILANO (ITALPRESS) – Bosch Aviation Technology ha adattato un convenzionale motore aereo per il funzionamento a idrogeno nell’ambito di un progetto di innovazione. L’unità base, un motore a benzina a quattro cilindri, è di produzione dell’austriaca BRP-Rotax, azienda leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi di propulsione per il settore powersport e tempo libero. Durante lo studio di fattibilità, in circa quattro mesi gli esperti Bosch hanno completato le modifiche necessarie per passare all’alimentazione a idrogeno su un motore turbo da 1,4 litri. Con un intenso lavoro di sviluppo sul banco di prova del motore sono riusciti a ottimizzare in modo significativo le prestazioni del motore a idrogeno. Tutti i componenti del sistema dell’idrogeno si basano sugli sviluppi di produzione in serie di Bosch. Allo stato attuale del progetto, il motore eroga già 115 kW di potenza massima e sarà possibile aumentare ulteriormente la potenza. Questo concept per i motori aeronautici futuri resalizzato da Bosch Aviation Technology potrebbe contribuire a ridurre le emissioni di carbonio nel settore dell’aviazione.

Si tratta di un progetto innovativo che si inserisce nella decisione strategica di Bosch di intensificare gli sviluppi cross-settoriali dei sistemi di guida e propulsione futuri, per arrivare alla massima ecocompatibilità e ridurre al minimo le emissioni per la mobilità di domani.

“Nell’esecuzione dello studio di fattibilità, siamo riusciti a sfruttare le prestazioni collaudate del motore per aviazione Rotax 916 per combinarle alla nostra pluriennale esperienza nel settore dell’idrogeno. Invece di sviluppare un motore completamente nuovo, abbiamo pensato di modificare un motore già consolidato. Prevediamo un forte interesse verso questo approccio pioneristico per i progetti futuri dei clienti, in quanto offre vantaggi in termini di tempo, costi e autorizzazioni”, ha spiegato Christian Grim, general manager di Bosch General Aviation Technology.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Bosch-

