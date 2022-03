MILANO (ITALPRESS) – Bosch Italia, dopo lo stop degli ultimi due anni, ha deciso con entusiasmo di partecipare alla 20° edizione della Milano Marathon, che si correrà lungo le strade della città, il prossimo 3 aprile. Aderire a questa iniziativa è sicuramente un segnale di ripartenza, di coesione e di orientamento al futuro. In particolare, Bosch partecipa alla Relay Marathon, una gara a scopo benefico e non competitiva, supportando la Fondazione Maria Letizia Verga https://comitatomarialetiziaverga.it/ che, da oltre 40 anni, è impegnata nella cura della leucemia infantile. Oltre 20 Team e circa 100 collaboratori Bosch correranno insieme per sostenere il progetto di ricerca Sport Therapy che ha lo scopo di offrire un’attività fisica mirata per favorire il recupero dei bambini e ragazzi affetti da malattie onco-ematologiche.

Lo sport è uno strumento educativo e di crescita molto potente per i ragazzi. “Lo sa bene Bosch che da sempre è attenta ai giovani e lo fa attraverso diversi progetti di solidarietà e iniziative di orientamento e formazione dedicati a loro, avvalendosi anche della metafora sportiva – si legge in una nota -. L’attività fisica mirata rappresenta un possibile approccio terapeutico per il corpo e per la mente e permette di coltivare e sviluppare valori come passione, impegno, spirito di squadra, qualità importanti nello sport e nella vita”.

(ITALPRESS).