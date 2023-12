MILANO (ITALPRESS) – Nelle spazzole tergicristallo tradizionali, il liquido utilizzato per pulire il parabrezza anteriore viene in parte sprecato nella nebulizzazione, che ostacola il campo visivo del guidatore. Grazie all’erogatore d’acqua integrato nella spazzola tergicristallo, le nuove spazzole Aerotwin J.E.T Blade di Bosch con Jet Evolution Technology (J.E.T) spruzzano l’acqua direttamente davanti al tergicristallo. Il risultato è una pulizia più efficace senza la fastidiosa nebulizzazione, e di conseguenza una visuale più chiara e maggiore sicurezza. Con le nuove spazzole J.E.T Blade, che completano la gamma di tergicristalli certificati Aerotwin, Bosch può ora equipaggiare i veicoli dotati di ugelli non riscaldati e distribuire il liquido di lavaggio sul parabrezza proprio dove è necessario.

Oltre all’erogatore integrato, le spazzole Aerotwin J.E.T Blade sono dotate della tecnologia Power Protection Plus, con gomma di lunga durata e guide elastiche in Evodium steel. Questo garantisce performance di tergitura ottimali anche nelle condizioni atmosferiche più difficili. Inoltre, in combinazione con lo spoiler aerodinamico ottimizzato, la doppia banda elastica preme la spazzola con più forza sul parabrezza quando le correnti d’aria diventano più forti, in modo da rendere migliore la performance di tergitura anche a velocità elevate.

Bosch si impegna verso la sostenibilità: le spazzole Aerotwin

J.E.T Blade sono le prime spazzole tergicristallo vendute in confezioni completamente prive di plastica. L’incavo che protegge il tergicristallo nella confezione è composto da cellulosa e può essere smaltito come rifiuto cartaceo insieme al resto della confezione.

foto: ufficio stampa Bosch Italia

(ITALPRESS).