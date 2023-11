MILANO (ITALPRESS) – Digitalizzato, connesso, elettrificato: il mondo della mobilità sta cambiando e quello delle due ruote non fa eccezione. Dopo aver reso più sicura la guida per i motociclisti con il Motorcycle Stability Control (MSC), Bosch ha tutta una serie di ulteriori innovazioni tecnologiche da mettere in campo. Con gli innovativi sistemi di assistenza alla guida e le nuove soluzioni di elettrificazione e connettività smart, Bosch procede a gran velocità nel segmento delle due ruote.

Soprattutto, Bosch ha il potenziale per ottenere grandi risultati con le soluzioni software, che stanno assumendo un ruolo di rilievo anche nel mercato delle moto. Le funzioni on-demand, sempre più uno standard per il settore automotive, stanno guadagnando terreno anche nel mercato delle due ruote. Bosch mette in campo tutte le sue competenze centrali, sviluppando soluzioni che uniscono progresso tecnologico e piacere di guida.

Le soluzioni software di Bosch permettono ai motociclisti di installare nuove funzioni, anche dopo l’acquisto del veicolo.

E’ possibile aggiungere on-demand modalità di guida speciali o avanzate, sia per la pista sia per l’off-road e funzioni comfort per i lunghi viaggi. Con la stessa architettura funzionale Bosch consente aggiornamenti del software overthe-air, che si possono scaricare dal cloud tramite un’app sullo smartphone del motociclista e quindi caricare sulla moto o sul veicolo powersport, per esempio, per eseguire aggiornamenti importanti o per migliorare le funzioni. Sicurezza e comfort aumentano e per le case costruttrici migliora la rapidità del servizio e la capacità di innovare. Il software non è l’unico settore in cui Bosch sta facendo progressi. A livello di hardware, l’azienda sta lavorando ai nuovi sviluppi per la gestione motore efficiente per i sistemi a combustione interna, oltre che a soluzioni per le propulsioni elettriche. Entro il 2026, Bosch punta a generare un fatturato di 6 miliardi di euro dal settore dell’elettromobilità del gruppo anche grazie al contributo nella business unit Two-Wheeler & Powersports. o. I risultati di performance fanno di questo nuovo motore l’ideale per architetture di veicoli come scooter di grandi dimensioni o moto classiche, sia in ambiente urbano sia per i viaggi più lunghi. La soluzione 2 in 1 di Bosch offre un concept di gestione motore integrato con il controllo del veicolo e un inverter. La cosiddetta soluzione one-box, con il suo design compatto fa spazio alla batteria nel veicolo, in modo analogo all’e-axle Bosch per le autovetture. Il motore ha un concept di raffreddamento passivo: la propulsione è raffreddata da un flusso d’aria invece che da un complesso sistema di raffreddamento ad acqua. Queste caratteristiche consentono alle case costruttrici che scelgono il nuovo motore elettrico Bosch di risparmiare sui costi di sistema.

