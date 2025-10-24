Bosch, manutenzione dei sistemi di pressione degli pneumatici con i nuovi sensori Quick Fit+

MILANO (ITALPRESS) – Con i sensori Bosch Quick Fit+ e il nuovo strumento di programmazione Tire Pressure Analyzer 400, Bosch presenta l’ultima generazione del suo sistema di gestione monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS). Entrambi i prodotti contribuiscono a rendere più efficienti i servizi di manutenzione e diagnosi dei sistemi TPMS in officina. La nuova gamma include anche tre sensori la cui valvola può essere adattata su diverse tipologie di cerchi. Questa espansione di sei codici del catalogo prodotti consente alle officine di utilizzare i sensori per un maggior numero di veicoli. I sensori QUICK FIT+ sono disponibili sia in versione in gomma che in acciaio nei colori nero, argento e titanio e coprono oltre il 90% degli attuali veicoli europei in circolazione. Con i nuovi sensori, le officine risparmiano sui tempi di manutenzione.

Per programmare un sensore, infatti, ci vogliono non più di cinque secondi e con Tire Pressure Analyzer 400 di Bosch si possono programmare contemporaneamente fino a sei sensori. Un ulteriore vantaggio è che la capacità della batteria dei nuovi sensori TPMS è stata aumentata del 50% rispetto al modello precedente, consentendo prestazioni elevate e un ciclo vita prodotto atteso fino a dieci anni. I sensori Quick Fit+ sono prodotti secondo gli standard di primo equipaggiamento presso lo stabilimento Bosch in Spagna. Con oltre il 95% della copertura dei veicoli e la capacità di programmare oltre 20 marchi di sensori universali, il Tire Pressure Analyzer 400 di Bosch è uno strumento essenziale per qualsiasi officina all’avanguardia. Il Tire Pressure Analyzer 400 supporta un’ampia gamma di sensori universali disponibili sul mercato, inclusi i nuovi sensori Bosch QUICK FIT+ e i sensori Bluetooth di altri produttori.

La trasmissione dati wireless consente di visualizzare e controllare i dati TPMS direttamente sul display a colori da 2,8 pollici. Regolari aggiornamenti software mantengono la gamma di funzioni del dispositivo aggiornata e assicurano che le officine abbiano sempre accesso alla più recente copertura di veicoli e sensori. Un modulo OBD-II è incluso nel dispositivo per supportare i processi di codifica, ad esempio, per i produttori di veicoli asiatici come Toyota, Hyundai e Nissan. Con i sensori Quick Fit+, il Tire Pressure Analyzer 400 e il supporto tecnico, Bosch offre un pacchetto completo che facilita alle officine la diagnosi, la manutenzione, l’installazione e la programmazione dei sensori TPMS. I sensori Bosch Quick Fit+ e il Tire Pressure Analyzer 400 sono ora disponibili per l’acquisto.

– foto ufficio stampa Bosch –

(ITALPRESS).