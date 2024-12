STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Non tutti ci pensano, ma gli pneumatici sono essenziali per la sicurezza stradale. La perdita di pressione degli pneumatici o l’allentamento delle ruote possono causare guasti e situazioni potenzialmente pericolose. L’utilizzo di sistemi che rilevano le condizioni degli pneumatici e avvertono tempestivamente il guidatore possono aiutare a prevenire questo tipo di situazioni pericolose. Attualmente, il mercato offre diverse tecnologie in grado di controllare le condizioni degli pneumatici. Il monitoraggio può essere effettuato direttamente, attraverso sensori aggiuntivi installati negli pneumatici, o via software, analizzando il comportamento del veicolo. Bosch sta ampliando la propria gamma di soluzioni software per il monitoraggio dello stato degli pneumatici e le offrirà come parte del suo servizio basato su dati all’interno dell’ecosistema Bosch Vehicle Motion Management, una soluzione di sistema software dedicata al movimento del veicolo. A questo scopo, Bosch collabora con alcuni partner. Nell’ambito dei sistemi indiretti che non richiedono sensori aggiuntivi negli pneumatici, Bosch rafforza il suo rapporto di lunga data con il fornitore del settore automotive NIRA Dynamics. Prestando particolare attenzione alla perdita di pressione graduale e al rilevamento dell’allentamento delle ruote, sfrutta le competenze di entrambe le aziende per offrire soluzioni precise e accessibili.

Data-based Tire Solutions è un servizio innovativo basato sui dati, costituito da algoritmi che monitorano continuamente le condizioni degli pneumatici e segnalano tempestivamente al guidatore la graduale perdita di pressione o l’allentamento dei bulloni delle ruote. “Con Data-based Tire Solutions, offriamo ai nostri clienti una soluzione software per la gestione del movimento del veicolo che copre tutti i fattori chiave della salute degli pneumatici per prevenire potenziali guasti”, ha dichiarato Stephan Staß, membro della direzione della divisione Vehicle Motion di Bosch. Il sistema di monitoraggio Bosch per gli pneumatici basato sui dati monitora continuamente ogni singolo pneumatico e utilizza un’interfaccia user-friendly per avvertire il guidatore della perdita graduale di pressione e della presenza di ruote allentate. Uno dei nuovi algoritmi del software Data-based Tire Solutions è in grado di rilevare anche piccole e graduali perdite di pressione degli pneumatici. Non appena il valore della pressione degli pneumatici si discosta di circa il 5% dal valore nominale, il guidatore viene immediatamente informato. Una volta ripristinata la pressione degli pneumatici, il sistema può essere facilmente resettato utilizzando la funzione “Easy Reset”. Un altro algoritmo segnala l’allentamento di una ruota non appena i bulloni perdono il serraggio di appena mezzo millimetro, evento che gli automobilisti meno esperti difficilmente riescono a rilevare. Oltre a fornire avvisi adeguati e tempestivi, il sistema raccomanda anche interventi specifici. In questo modo, le soluzioni di monitoraggio degli pneumatici basato su dati di Bosch aiutano a prevenire i guasti e a migliorare la sicurezza di ogni viaggio.

