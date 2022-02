A partire dallo scorso 1 gennaio, Gustavo Huss ha assunto il ruolo di Regional Business Director Europe South per la business unit Power Tools Home and Garden. Nel nuovo incarico avrà la responsabilità delle funzioni vendite e marketing nei seguenti Paesi: Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, San Marino, Malta, Cipro ed Albania. La nomina di Gustavo Huss – si legge in una nota – rispecchia la volontà della business unit Home and Garden, parte della divisione Power Tools del Gruppo Bosch, di creare un’organizzazione in grado di rispondere in maniera più rapida e agile alle esigenze del mercato e dei consumatori. La responsabilità a livello regionale consentirà di avere un maggior focus sulla crescita del business DIY e giardinaggio, e di cogliere al meglio tutte le opportunità che anche i nuovi canali, sia on-line, che off-line, offrono. “Anche nei Paesi del Sud-Europa si sta registrando un trend positivo nelle vendite di elettroutensili per il DIY e il giardinaggio. La digital transformation ha cambiato le abitudini del consumatore anche nel nostro settore. In questo momento vogliamo sostenere i nostri clienti nel cogliere tutte le opportunità che questa trasformazione offre”, ha dichiarato Huss.

Huss, 49 anni, doppia nazionalità (argentina e tedesca) e formazione internazionale, lavora nella divisione Power Tools del Gruppo Bosch dal 2007, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in diversi Paesi. Nel 2012 dopo un’esperienza in UK come International Brand Manager nella business unit Lawn and Garden, viene nominato in Germania Product Manager DIY per l’Europa e l’Asia. Precedentemente alla sua nomina come Regional Business Director Europe South è stato prima Marketing Director e poi Key Account Director DIY nei Paesi Nordici.

(ITALPRESS).

