MILANO (ITALPRESS) – Per il terzo anno consecutivo, Bosch ottiene il sigillo ufficiale di qualità “TOP Qualità-Prezzo 2023 – N. 1 Caldaie/Sistemi di riscaldamento”. I consumatori coinvolti nell’indagine condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) hanno quindi premiato ancora una volta l’eccellenza di Bosch Home Comfort, confermandola in vetta alla classifica dei brand di settore con il miglior rapporto qualità-prezzo in Italia. La classifica è stata stilata attraverso la più ampia indagine sulla convenienza dei marchi mai svolta in Italia. La terza edizione della ricerca, condotta nel mese di febbraio 2023, è stata realizzata sulla base di un sondaggio rappresentativo della popolazione italiana che ha raccolto 861.212 giudizi di clienti che hanno espresso il proprio parere sul grado di soddisfazione e qualità dei servizi offerti da 1.384 aziende, attive in 122 diversi settori dell’economia.

Bosch Home Comfort si impegna a fornire prodotti e servizi per uno stile di vita sostenibile unito a un elevato livello di comfort domestico. L’innovativo portafoglio prodotti conferma la volontà di Bosch di guidare il megatrend globale verso l’elettrificazione, espandendo fortemente il business delle pompe di calore, delle soluzioni ibride e dei climatizzatori, ma anche dei cosiddetti apparecchi per il benessere domestico, come purificatori d’aria ad alta efficienza, pannelli riscaldatori a infrarossi a basso consumo e climatizzatori portatili.

foto: ufficio stampa Bosch

(ITALPRESS).