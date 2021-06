Le celle a combustibile si stanno facendo strada in tutto il mondo. Per Bosch il prossimo passo di sviluppo è una importante commessa per la fornitura di compressori elettrici con elettronica di potenza integrata, i dispositivi che regolano la fornitura di ossigeno al sistema a celle a combustibile. Bosch ha siglato un contratto a lungo termine con cellcentric – una joint venture al 50% tra Daimler Truck e Volvo Group – per fornire questo componente high-tech. Come Bosch, la joint venture punta a diventare un produttore globale leader di sistemi fuel cell e contribuire quindi a rendere i trasporti sostenibili e neutrali per il clima entro il 2050. Il componente farà parte del sistema fuel cell di cellcentric per i veicoli commerciali pesanti e per applicazioni stazionarie. La produzione su vasta scala inizierà intorno alla metà di questo decennio. L’utilizzo di un sistema di propulsione fuel cell che sfrutta l’idrogeno permette di rendere il veicolo neutrale per il clima. Il compressore elettrico fornisce la quantità necessaria di aria filtrata ed è pertanto uno dei componenti fondamentali del sistema. “Bosch si impegna fortemente nello sviluppo di questo componente anche attraverso 15 team interdivisionali dedicati”, ha dichiarato Uwe Gackstatter, presidente della divisione Bosch Powertrain Solutions. Bosch offre il compressore in due classi di potenza: da 20 e da 30 kW. La turbina del compressore raggiunge velocità di oltre 100.000 giri/min. “La combinazione di motore elettrico ad alta velocità con l’elettronica di potenza integrata consente di avere costi di produzione competitivi”, ha spiegato Gackstatter. Inoltre, i semiconduttori in carburo di silicio usati nell’elettronica di potenza di Bosch rendono questo componente particolarmente efficiente, esattamente le caratteristiche che cellcentric cercava.

(ITALPRESS).