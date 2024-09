STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il trasporto merci è un pilastro importante per l’economia. Affinché la trasformazione green di questo comparto abbia successo, i veicoli commerciali adibiti al trasporto merci devono essere dotati di sistemi di propulsione alternativi. Tutto questo sta comportando una transizione del settore, in cui Bosch è in prima linea. L’azienda tecnologica sta ampliando il proprio portafoglio di prodotti e soluzioni e punta ancora una volta sulla diversità. “La transizione dei veicoli commerciali verso sistemi di propulsione alternativi avrà successo solo se manterremo la neutralità tecnologica e continueremo a sviluppare tutte le tipologie di sistemi di propulsione e a renderle più efficienti” ha affermato Markus Heyn, membro del Consiglio di amministrazione di Bosch e Presidente del settore di business Mobility, in occasione dell’IAA Transportation ad Hannover. “Nei prossimi anni, prevediamo che la continua crescita del trasporto merci globale e il concomitante passaggio a sistemi di propulsione alternativi per i veicoli commerciali determineranno una nuova impennata per le nostre attività. Per noi, il business dei veicoli di grandi dimensioni è tutt’altro che marginale: un quarto delle nostre vendite del settore Mobility proviene da camion e furgoni” ha aggiunto Heyn.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Bosch