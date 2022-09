STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – I veicoli commerciali fanno girare l’economia. Tuttavia, la crescente carenza di conducenti, la mancanza di sicurezza nel trasporto merci e la necessità di intraprendere sempre più azioni per il clima stanno mettendo a dura prova il settore. La tecnologia Bosch per l’elettrificazione, l’automazione e la connettività dei veicoli commerciali aumenta l’efficienza, la sicurezza e l’affidabilità della logistica. All’IAA Transportation 2022 di Hannover, il fornitore di tecnologie e servizi presenta le sue innovazioni per il trasporto merci del futuro.

L’azione per il clima richiede un’offensiva tecnologica di vasta portata anche per il trasporto merci. Bosch vuole svolgere un ruolo chiave nella realizzazione della mobilità neutrale da punto di vista climatico per tutte le classi di veicoli. Per questo, l’azienda sta sviluppando una gamma di sistemi di propulsione efficienti, dai motori a combustione a quelli elettrici fino alle celle a combustibile.

I sistemi di propulsione eDistanceTruck di Bosch sono progettati per i trasporti pesanti a lungo raggio. Il sistema fuel cell si rivela particolarmente interessante perchè consente di combinare lunghe percorrenze e tempi di rifornimento brevi e, se l’idrogeno utilizzato proviene da fonti rinnovabili, consente di raggiungere la neutralità climatica. Bosch sviluppa tutti i componenti chiave necessari per la realizzazione di questa tipologia di trazione nonchè per sistemi di stoccaggio dell’idrogeno.

Insieme a Carrier Transicold, Bosch ha sviluppato un sistema fuel cell per alimentare le unità di refrigerazione molto più silenzioso rispetto alle soluzioni precedenti. Alimentato a idrogeno verde, garantisce la neutralità climatica. Inoltre, il sistema può essere facilmente integrato nelle unità di raffreddamento per rimorchi già esistenti.

foto: ufficio stampa Bosch

(ITALPRESS).