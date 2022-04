Bosch e il cloud provider americano Amazon Web Services (AWS) puntano a migliorare l’efficienza e la sostenibilità nel settore dei trasporti e della logistica. L’obiettivo comune è quello di offrire alle aziende di logistica e agli spedizionieri di tutto il mondo un accesso facile e veloce ai servizi digitali attraverso una piattaforma alimentata da AWS. In futuro, offriranno supporto: dall’utilizzo della capacità delle flotte di veicoli commerciali al monitoraggio dei flussi di merci, all’elaborazione degli ordini – tutto da un’unica fonte. A tal fine, Bosch e AWS hanno avviato una collaborazione strategica. Bosch sarà responsabile dello sviluppo e della gestione della piattaforma logistica, il cui nucleo è un marketplace per i servizi digitali, mentre AWS contribuirà con l’offerta cloud completa e la propria esperienza. La piattaforma faciliterà l’interazione fluida tra una varietà di servizi e dati, consentendo alle aziende di trasporto e logistica di beneficiare molto di più delle opportunità della digitalizzazione senza i propri progetti IT che richiedono risorse e costi elevati. Le aziende prevedono di presentare una prima versione della piattaforma logistica alla Hannover Messe, con il lancio per l’Europa, l’India e gli Stati Uniti fissato per la fine del 2022. “L’industria dei trasporti e della logistica è la spina dorsale dell’economia globale. Negli anni a venire, dovrà sopportare volumi di trasporto di merci e materie prime in continuo aumento e contemporaneamente ridurre l’impatto ambientale. In collaborazione con AWS, vogliamo aiutare l’industria logistica proprio in questa direzione”, ha affermato Sandeep Nelamangala, Executive Director, Bosch Limited, ed Executive Sponsor del business delle piattaforme logistiche di Bosch.

