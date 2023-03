Si intensificano le attività di ricerca e sviluppo legate al futuro standard di comunicazione mobile 6G, con aziende e Paesi che investono fortemente in questa tecnologia. Bosch è in prima linea ed è parte attiva di progetti, collaborazioni e iniziative a livello nazionale e internazionale per porre basi importanti per la tecnologia 6G. “Il 6G sarà molto più che un’infrastruttura per la connettività. Aumenterà in modo sostanziale l’efficienza dei veicoli a guida autonoma, delle smart city e dell’industria connessa. Per questo, è un campo tecnologico di importanza strategica”, ha dichiarato Andreas Müller, che gestisce le iniziative Bosch legate al 6G. “Attualmente l’azienda conta circa 40 collaboratori impegnati nello studio di questa tecnologia, un numero che sarà probabilmente raddoppiato nei prossimi due anni”, ha aggiunto. Al Mobile World Congress 2023 di Barcellona, Bosch e Nokia hanno annunciato che la loro collaborazione, avviata nel 2017 per lo sviluppo di soluzioni IoT industriali nell’area del 5G, si amplierà con l’inclusione della nuova tecnologia 6G. Le due aziende conducono una ricerca congiunta sulla prossima generazione di reti e stanno studiando come usare le reti 6G per la comunicazione e per i sensori. Attualmente Bosch partecipa a cinque progetti a finanziamento pubblico mettendo a disposizione la propria competenza ed esperienza. Di questi, i progetti 6G-ICAS4Mobility, KOMSENS-6G e 6G-BRAINS si occupano in particolare dell’integrazione di comunicazione e riconoscimento ambientale basato sui sensori. Bosch è alla guida del primo progetto che, oltre a esaminare scenari pertinenti il traffico stradale, utilizzerà le conoscenze tratte come base tecnologica per le applicazioni del campo dei droni connessi nei sistemi di trasporto senza guidatore. I progetti 6G-ANNA e 6G-SHINE, invece, studiano le strutture per la nuova connettività, con l’obiettivo di potenziare l’efficienza delle future architetture E/E dei veicoli o delle celle robotiche. Inoltre, Bosch avrà un ruolo attivo nelle consultazioni preliminari e nelle attività relative agli standard di comunicazione mobile futuri all’interno di varie collaborazioni di settore.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Bosch-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com