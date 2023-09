MILANO (ITALPRESS) – Indice positivo per la Borsa di Milano in apertura di seduta. Alle ore 09.15 il FTSEMib guadagnava lo 0,15% a 28.228 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,33%. Performance migliori per il FTSE Italia Mid Cap (+1,16%) e per il FTSE Italia Star (+0,83%).(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma