ROMA (ITALPRESS) – Si è chiuso il 1° Baja Colline Metallifere, secondo round del 24° Suzuki Challenge nonchè del Campionato Italiano Cross Country e SSV 2023. Un percorso del tutto nuovo che è stato condizionato anche da condizioni meteorologiche avverse, che hanno reso la sfida ancora più complicata. A salire sul gradino più alto del podio della gara toscana è stato Alfio Bordonaro. Il catanese, già detentore dell’edizione 2022 del monomarca promosso dalla casa di Hamamatsu, in gara con il Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1 condiviso con Stefano Lovisa ottiene il doppio successo nel tricolore e nel trofeo, dopo il quinto posto assoluto registrato al 13° Italian Baja-Artugna Race dello scorso marzo, a cui aveva preso parte al volante di un Grand Vitara appartenente ai T2. Alle spalle del siciliano si è posizionato Lorenzo Codecà, in coppia con Mauro Toffoli su vettura gemella. L’equipaggio su Grand Vitara, primo a parimerito con Bordonaro nella graduatoria del trofeo con 49 punti, sigla uno straordinario secondo posto nel monomarca e nella classifica di Campionato, dopo aver corso quasi l’intera gara con la sola trazione posteriore a seguito di una toccata che ha danneggiato la parte anteriore della vettura. Un doppio risultato che ha dunque consentito a Suzuki di allungare nella classifica tricolore riservata ai costruttori. Terza piazza nel Challenge per Samuele Lelli affiancato da Gilberto Menetti a bordo del Grand Vitara di tipo T2, quinti assoluti nella graduatoria tricolore, mentre Paolo Semeraro e Giuditta Viganò firmano il quinto posto nel trofeo su altro Grand Vitara. Sesto nella graduatoria del trofeo il New Jimny di Paolo e Alberto Gazzetta, appartenente ai veicoli di Gruppo TH. Gara complicata, invece, per Emilio Ferroni e Daniele Fiorini a bordo del Suzuki Grand Vitara T1. Sesto nella graduatoria del trofeo il New Jimny di Paolo e Alberto Gazzetta, appartenente ai veicoli di Gruppo TH. Gara complicata, invece, per Emilio Ferroni e Daniele Fiorini a bordo del Suzuki Grand Vitara T1. Ancora sfortuna, invece, per Stefano Sabellico, navigato da Andrea Taloni su Grand Vitara, il cui ritiro nel primo settore selettivo ha portato l’equipaggio sulla vettura di tipo T1 a registrare zero punti, così come accaduto nell’appuntamento inaugurale di Pordenone. “E’ stata una bella vittoria per Suzuki – commenta Massimo Nicoletti, responsabile di Emmetre Racing, partner organizzativo per il Suzuki Challenge – possiamo dire che è stata una gara molto dura e difficile, con un tracciato sconosciuto e di certo la pioggia non ha aiutato, rendendo quindi il percorso ancora più insidioso e complicato”. Archiviato il Colline Metallifere, il Suzuki Challenge guarda già al suo prossimo appuntamento nel contesto internazionale della Grecia, dove verrà ospitato il Rally Greece Off Road che avrà doppia validità. La gara ellenica, in programma dal 14 al 17 giugno, farà infatti da sfondo al Campionato Italiano Cross Country e SSV e al FIA Cross Country Bajas European Cup, oltre che al trofeo promosso dalla casa giapponese.

