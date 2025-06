Borchia “5% Pil in difesa obiettivo difficile, no a tagli su pensioni”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - “Il 5% del PIL in difesa vale a dire 66 miliardi di euro all’anno per l’Italia da raggiungere attraverso tagli alla spesa sociale, pensioni e ad altri capitoli”. Questo il commento dell’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, capo delegazione del Carroccio, a margine della sessione plenaria di Strasburgo, in merito alla richiesta del segretario generale della Nato Mark Rutte di aumentare al 5% del PIL nazionale la spesa per la difesa. “Ritengo che sia un obiettivo difficilmente raggiungibile - ha aggiunto Borchia -. Bisogna eliminare la comunicazione ansiogena degli ultimi mesi in merito alla difesa”. xf4/mca3/sat