Bongiorno “La maggioranza politicamente non c’è più”

"Non è solo una questione di numeri, la maggioranza politicamente non c'è più. La soluzione più limpida è tornare al voto". Lo afferma la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, in merito alla crisi di Governo. mac/sat/red