BOLOGNA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha ricevuto oggi il Console generale del Regno dei Paesi Bassi, Mascha Baak, accompagnata dal vice Console, Roeland Slagter, e dal Console Onorario in Emilia-Romagna, Valentina Tepedino.

Al centro dell’incontro, i programmi e i progetti europei che vedono coinvolti i due territori, con l’obiettivo di consolidare e aumentare le collaborazioni già in atto. L’Emilia-Romagna è, infatti, la terza regione italiana partner dei Paesi Bassi per scambi commerciali in entrata (dopo Lombardia e Veneto) e la seconda in uscita (dopo la Lombardia). Nel 2020, ha importato dai Paesi Bassi beni e servizi per un valore di quasi due miliardi di euro (un miliardo e 815 milioni) e ha esportato verso i Paesi Bassi per un valore poco superiore al miliardo e mezzo di euro (un miliardo e 567 milioni).

Inoltre, attualmente è in corso il progetto europeo UserCentriCities, nell’ambito del programma “Horizon 2020”, per servizi digitali più a misura di città e cittadini. L’Emilia-Romagna vi ha aderito e tra i partner coinvolti c’è anche la città olandese di Rotterdam.

Durante l’incontro è stata ribadita la volontà comune di approfondire le relazioni economiche e istituzionali nei campi del turismo, dell’industria culturale creativa, delle manifatture e dell’innovazione tecnologica votata alla mobilità sostenibile e all’economica circolare, grazie alla presenza e allo sviluppo del Tecnopolo di Bologna.

Infine, è stato fatto il punto sulle solide relazioni esistenti tra l’Emilia-Romagna e i Paesi Bassi, a partire dal rapporto virtuoso tra il sistema delle imprese e quello della ricerca e dell’università, con l’obiettivo comune di condividere know-how e aumentare la collaborazione e la possibilità di attrarre risorse economiche a favore del tessuto imprenditoriale.

(ITALPRESS).

