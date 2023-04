Bombardieri “Lo sciopero generale non è all’ordine del giorno”

"Lo sciopero generale adesso non è all'ordine del giorno. Noi lo sciopero lo facciamo, non lo minacciamo. L'obiettivo è quello di condizionare il governo e la politica tutta ad accorgersi che in questo Paese non va tutto bene". Così il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine di un convegno di Fondimpresa. xl3/mgg/gtr