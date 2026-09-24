BRUXELLES (ITALPRESS) – Il cosiddetto 28^ regime europeo, proposto dalla Commissione Ue per semplificare l’attività delle imprese, ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare la competitività dell’economia “rischia di indebolire i Paesi e i contratti di lavoratori e lavoratrici che hanno raggiunto risultati importanti”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine della manifestazione organizzata a Bruxelles dalla Ces, il Sindacato europeo. “

Anziché elevare il livello di tutela dei salari nei paesi dove questi sono bassi, la commissione approva un regime che riduce e diminuisce i diritti e i salari. Si applica la possibilità per molte aziende e per molte società di avere la sede sociale in un paese diverso da quello dove opera ed è chiaro che potrebbe applicare il contratto del paese di provenienza. Questo significa indebolire i lavoratori e le lavoratrici – ha aggiunto -. Noi vogliamo un’Europa, ma un’Europa più solidale, un’Europa che sia in grado di dare risposta a chi in questo momento sta perdendo i posti di lavoro”.

“C’è bisogno di una transizione sociale. La competitività non può distruggere i diritti e i salari, perché altrimenti si tratta di un’altra cosa, si tratta di uno sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici – ha sottolineato Bombardieri -. Il 28^ regime riduce e diminuisce i diritti e i salari. Si applica la possibilità per molte aziende, per molte società, di avere la sede sociale in un paese diverso da quello dove opera. Ed è chiaro che potrebbe applicare il contratto del paese di provenienza. Questo significa indebolire i lavoratori e le lavoratrici”.

In merito all’operato della Commissione, ha dichiarato: “Sembra dare l’immagine di una Commissione asserragliata in un fortino. Però vorrei dire che è anche un problema di chi la sostiene, perché poi nei singoli paesi i partiti politici ci vengono a spiegare che sono contro le scelte della Commissione, però poi qui le scelte della Commissione le sostengono tutti. Quindi anche a chi viene in piazza a rappresentare la politica chiediamo coerenza”, ha concluso.

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