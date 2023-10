Bombardieri “Dalla Uil giudizio negativo sulla manovra”

ROMA (ITALPRESS) - "Il giudizio sulla manovra è negativo. Abbiamo valutato positivamente il mantenimento del cuneo fiscale, rivendicandolo e intestandocelo. Ricordiamo però che il mantenimento del cuneo fiscale non aumenta i salari, la busta paga di gennaio e quella di dicembre saranno uguali. Il cuneo fiscale non può essere come la fontana che Totò vendeva ad ogni turista, purtroppo le buste paga risentono ancora dell'inflazione sulla quale si fa ancora poco". Lo dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che ha incontrato i giornalisti dopo il Consiglio Federale del sindacato.