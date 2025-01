TORINO (ITALPRESS) – Una bomba carta ha divelto questa sera la saracinesca e frantumato le vetrate del Circolo Arci Antonio Banfo di via Cervino 0 a Barriera di Milano. Un circolo storico, luogo simbolo dell’antifascismo torinese e della resistenza culturale dell’intera città. Fortunatamente, il circolo aveva appena chiuso: dunque non ci sono stati feriti. Al momento, non si conosce la matrice dell’atto.

“Un atto gravissimo ed estremamente preoccupante ai danni di un presidio di solidarietà e integrazione del quartiere. Arci sarà in prima fila nel sostenere il Circolo e tutta la comunità democratica di Barriera che è scesa in piazza appena saputa l’esplosione. Domani alle 13 è previsto un presidio di solidarietà davanti al Circolo” afferma Andrea Polacchi, presidente di Arci Torino.

– Foto: ufficio stampa Arci Torino –

(ITALPRESS).