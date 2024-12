BOLZANO (ITALPRESS) – Una pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato di Bolzano, nella mattinata della festività di Santo Stefano, veniva inviata con urgenza in Via Cavour a seguito di una segnalazione di una violentissima lite domestica. Il Personale in servizio alla Centrale Operativa della Questura, nel frattempo, raccoglievano la testimonianza della donna, in evidente stato di agitazione. La stessa riferiva ai Poliziotti di essere stata aggredita fisicamente dal suo ex compagno, il quale si era introdotto con la forza all’interno della sua abitazione. Per sfuggire alla violenza dell’aggressore la vittima era riuscita a rifugiarsi nella stanza da letto, ove era stata rinchiusa a chiave all’interno dall’ex compagno, in stato di vero e proprio sequestro di persona, ed a contattare la Polizia. Intervenuti immediatamente sul luogo segnalato gli equipaggi della Squadra “Volanti”, dopo aver individuato l’abitazione della vittima hanno inizialmente riscontrato difficoltà ad accedere all’appartamento, poichè l’uomo, barricatosi nel frattempo in bagno, si era impossessato delle chiavi di casa e le aveva gettate dalla finestra. Grazie alle indicazioni fornite al telefono dalla vittima gli Agenti sono quindi stati in grado di recuperare una copia delle chiavi dell’abitazione. Nel frattempo la Centrale Operativa riusciva a mettersi in contatto telefonico con l’aggressore, il quale, ancora barricato nel bagno, manifestava intenti suicidi. Grazie all’opera di persuasione dei Poliziotti della Centrale Operativa, attraverso il contatto telefonico con l’uomo, è stato possibile calmarlo, evitando in tal modo tragiche conseguenze e permettendo ai colleghi della Volante di entrare in sicurezza nell’abitazione per liberare la vittima del sequestro. La donna, quindi, veniva subito soccorsa e fatta accompagnare presso l’Ospedale “San Maurizio” per essere sottoposta alle cure del caso. Dopo aver messo l’aggressore in condizioni di non nuocere, quest’ultimo veniva condotto negli Uffici della Questura; qui, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, veniva dichiarato in arresto per il reato di Sequestro di Persona, e posto a disposizione della Procura della Repubblica. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha immediatamente disposto l’avvio della procedura al fine della emissione nei confronti dell’arrestato della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.(ITALPRESS).

Foto: Polizia di Stato di Bolzano