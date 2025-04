Abruzzo, Magnacca incontra Stellantis “Affrontate le problematiche di Atessa”

L’AQUILA (ITALPRESS) – L’assessore alle Attività Produttive e Lavoro della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, ha incontrato a Roma Giuseppe Manca, Responsabile Risorse umane e Relazioni industriali Italia, ed Ermanno Ferrari, acquisti/relazioni con i fornitori Stellantis, per un proficuo confronto sulla produzione Stellantis in relazione all’utilizzo di componentistica made in Abruzzo.

“E’ stato un incontro franco quanto cordiale con il management di Stellantis Italia nel corso del quale sono state affrontate varie problematiche rispetto alla produzione dello Stabilimento Stellantis di Atessa in Val di Sangro e all’utilizzo delle aziende abruzzesi per la fornitura di componentistica” ha dichiarato l’assessore Magnacca. “E’ stata ribadita a Stellantis la volontà della Regione Abruzzo di tenere in debita e opportuna considerazione la storia delle aziende abruzzesi, che nel corso degli anni hanno contribuito alla produzione dei veicoli commerciali ad Atessa, pur nella consapevolezza che in un mercato globale non si possa prescindere dai costi e quindi da valutazioni di crescente concorrenza e competitività negli acquisti”.

