25 aprile, Giani “La storia ci insegna che l’espressione dell’Italia è libera e progressista”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Coloro che cercano di revisionare, coloro che cercano di ridimensionare la giornata di oggi ebbene la smettano perché la storia ci insegna quanto il 25 aprile sia l’espressione dell’Italia libera, progressista che guarda i diritti alla giustizia sociale e non c’è possibilità di tornare indietro su questo“. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una cerimonia per la festa della Liberazione.

“Oggi il 25 aprile deve essere espresso e dispiegato in tutti i suoi valori, in tutti i suoi sentimenti, in tutta quella partecipazione popolare che nel corso degli anni sta aumentando e oggi ne abbiamo una dimostrazione”, ha aggiunto. Poi, parlando dell’invito del governo a festeggiare con sobrietà, ha concluso: “Ritengo che oggi ci sia in tutti noi un sentimento di partecipazione forte verso quello che sta vivendo il mondo cattolico, ma Papa Francesco vorrebbe, a mio giudizio, che in questo momento i sentimenti autentici di libertà, solidarietà, partecipazione che il 25 aprile esprime, si esprimano appieno e io sono convinto che la sobrietà è nei comportamenti di tutti i giorni”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).