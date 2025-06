Bologna, tentano di occupare uno stabile abbandonato: la Polizia interviene e libera l’area

BOLOGNA (ITALPRESS) – Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Bologna è intervenuta presso l’ex centro sportivo “Ciriebbi”, sito in via Marzabotto civ. 24, dopo che, dall’attività di monitoraggio effettuata da personale della DIGOS, è emersa l’organizzazione di un’occupazione abusiva per lo svolgimento di un raduno musicale, della durata di 3 giorni.

Verificata l’attendibilità della rilevazione, sul posto sono stati inviato, oltre a diversi equipaggi DIGOS, anche due squadre del Reparto Mobile di Bologna. Sul posto i poliziotti hanno appurato che un gruppo di alcune decine di persone aveva fatto accesso all’interno dell’area abbandonata, forzando un cancello che è stato successivamente chiuso con una catena. L’intervento della Polizia, arrivata sul posto unitamente al personale dei Vigili del Fuoco, ha fatto sì che gli occupanti aprissero i cancelli permettendo così la liberazione dell’area.

All’interno dell’impianto sportivo dismesso sono state identificate complessivamente 18 persone, tutti riconducibili al movimento “Bakkano”; queste sono state denunciate per invasione di terreni ed edifici e tra queste, una verrà denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale. La Polizia ha, inoltre, sequestrato diverse casse, un amplificatore e 3 generatori di corrente.

Durante l’intervento degli operatori, all’esterno del centro sportivo si sono radunate circa un centinaio di persone intenzionate a prendere parte al raduno; un numero destinato sicuramente ad aumentare senza l’intervento della Polizia che ha scongiurato così la realizzazione di un raduno musicale abusivo, in una zona tra l’altro adiacente a numerose abitazioni.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

