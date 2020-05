Potrebbe rientrare l’allarme per la sospetta positivita’ all’interno del Bologna. “Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo”, ha fatto sapere il club felsineo. Nelle prossime ore verra’ effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi della squadra di Mihajlovic sara’ in forma individuale.

Mercoledì, la società bolognese aveva informato che “l’ultima serie di esami a cui e’ stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positivita’ al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprendera’ domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positivita’, il gruppo-squadra sara’ isolato in ritiro”.

