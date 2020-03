Bologna si sveglia nel silenzio

Via San Vitale, una delle strade che portano in centro a Bologna, e' una lunga sequenza di serrande abbassate interrotta ogni tanto dalla fila delle persone che aspettano di entrare in farmacia o dalla porta del supermercato, nella prima mattina dopo l'inasprimento ulteriore delle misure per contenere il contagio del coronavirus. cin/mrv/red