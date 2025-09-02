Bologna, sequestrate 500 kg di infiorescenze di canapa. Una denuncia

BOLOGNA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno proceduto al sequestro di iniziativa di oltre 500 kg di derivati della canapa sativa nei confronti di un imprenditore modenese operante nel settore del commercio via internet di prodotti derivanti della canapa light.
Il sequestro giunge all’esito di un’attività d’iniziativa svolta dal I Gruppo di Bologna in relazione alle esportazioni verso il Regno Unito da parte di società operanti nel commercio via internet, sviluppata attraverso l’analisi delle spedizioni ed il monitoraggio dei siti web e dei social network.
– Foto: Guardia di Finanza –
(ITALPRESS).
