Bologna, incendio in un appartamento: muore una donna di 79 anni

BOLOGNA (ITALPRESS) – Una donna è morta in seguito a un incendio in un appartamento in via Rimesse a Bologna. La 79enne aveva problemi di deambulazione e per le non c’è stato scampo. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco.

“Una terribile tragedia, sulla quale attendiamo di conoscere l’esito delle indagini sulla dinamica dell’incendio – afferma il sindaco di Bologna Matteo Lepore – La signora che ha purtroppo perso la vita questa mattina era costantemente seguita dai nostri servizi sociali, che provvedevano ad una costante assistenza domiciliare, con diversi accessi quotidiani, oltre all’attenzione e alle cure di un familiare e del vicinato, che ha mostrato sempre grande solidarietà. A loro in particolare vorrei esprimere il profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale”.

-Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).