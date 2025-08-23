Bologna, incendio in un appartamento: muore una donna di 79 anni

BOLOGNA (ITALPRESS) – Una donna è morta in seguito a un incendio in un appartamento in via Rimesse a Bologna. La 79enne aveva problemi di deambulazione e per le non c’è stato scampo. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco.

Una terribile tragedia, sulla quale attendiamo di conoscere l’esito delle indagini sulla dinamica dell’incendio – afferma il sindaco di Bologna Matteo Lepore La signora che ha purtroppo perso la vita questa mattina era costantemente seguita dai nostri servizi sociali, che provvedevano ad una costante assistenza domiciliare, con diversi accessi quotidiani, oltre all’attenzione e alle cure di un familiare e del vicinato, che ha mostrato sempre grande solidarietà. A loro in particolare vorrei esprimere il profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale”.

