ROMA (ITALPRESS) – Bob Broderdorf è il nuovo CEO Global di Jeep. Broderdorf, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President e Head of Jeep Brand per il Nord America, ha più di 25 anni di esperienza alla guida di iconici marchi americani, tra cui Ram e Dodge. Ha una comprovata esperienza nel guidare la crescita e la redditività attraverso solide relazioni con i rivenditori, marketing all’avanguardia e pianificazione strategica del go-to-market.

Broderdorf succede al precedente CEO del marchio Jeep, Antonio Filosa, che continuerà a supervisionare i marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram nella sua posizione di Chief Operating Officer (COO) di Stellantis per le regioni americane.

“Siamo entusiasti di nominare Bob per portare avanti il leggendario marchio Jeep in questo momento di trasformazione”, ha dichiarato Antonio Filosa. “Avendo avuto il piacere di lavorare a stretto contatto con lui nel corso degli anni, non potrei essere più fiducioso nella leadership di Bob. Solo da novembre 2024, Bob ha aumentato la quota di mercato del marchio Jeep del 16% e ridotto lo stock di oltre il 30% negli Stati Uniti. Il piano di crescita che Bob ha stabilito per il Nord America ha gettato solide basi per il lancio nel 2025 e non vedo l’ora di continuare a lavorare al suo fianco per introdurre più SUV Jeep a livello globale che mai”.

Broderdorf guiderà un nuovo team dirigenziale per il marchio Jeep, fondendo il Nord America e le operazioni globali in un unico gruppo che gestisce sales, operaions, i prodotti, le comunicazioni e il marketing. Ciò include la nomina di Mike Koval al ruolo di vicepresidente senior e responsabile delle operazioni di vendita per il marchio. Più recentemente, Koval è stato Senior Vice President di Mopar in Nord America e in precedenza ha ricoperto il ruolo di CEO di Ram, dove ha supervisionato anni di successi di vendita e crescita della quota di mercato.

“Sono onorato di assumere il ruolo di CEO del marchio Jeep per costruire sulle solide basi stabilite da Antonio e dal team”, ha dichiarato Bob Broderdorf. “Guidare un marchio con una storia così ricca è sia un privilegio che una responsabilità. Quest’anno rafforzeremo il marchio con un investimento strategico di oltre tre miliardi di dollari in tutta l’azienda per ricostruire la fiducia con i nostri rivenditori e introdurre nuovi prodotti che risuoneranno con i nostri clienti. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il nostro talentuoso team per guidare l’evoluzione del marchio Jeep”.

