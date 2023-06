MILANO (ITALPRESS) – La nuova BMW X1 M35i xDrive si propone di offrire quel piacere di guida in ogni condizione che è alla base del concetto di Sports Activity Vehicle (SAV) compatto. L’unità a quattro cilindri fa parte della nuova generazione modulare di motori Efficient Dynamics e utilizza la tecnologia M TwinPower Turbo. Tra i punti di forza dell’unità da 2,0 litri vi sono una nuova trasmissione dell’albero motore estremamente robusta, un sistema ottimizzato di alimentazione dell’olio per i pistoni con canali di raffreddamento e gusci e cappelli di banco ripresi dal motore a benzina in linea a sei cilindri di ultima generazione. La tecnologia M TwinPower Turbo è stata ottimizzata aumentando le prestazioni del sistema di sovralimentazione e il raffreddamento indiretto dell’aria e introducendo al contempo la doppia iniezione per la preparazione della miscela. E’ inoltre dotato di fasatura variabile degli alberi a camme Vanos con alimentazione ottimizzata dell’olio per l’attuatore e di fasatura completamente variabile delle valvole Valvetronic. Il motore genera la sua potenza massima di 300 Cv tra 5.750 e 6.500 giri/min, mentre la coppia massima di 400 Nm è disponibile da 2.000 a 4.500 giri/min. Il cambio Steptronic a sette rapporti si distingue per la sua cambiata ultra-rapida. Le palette al volante consentono un rapido intervento manuale nel processo di selezione delle marce. E’ disponibile anche la funzione M Sport Boost: in questo caso, quando il guidatore tira la leva del cambio a sinistra per almeno un secondo, tutti i sistemi di propulsione e telaio vengono commutati sulla loro impostazione più sportiva. Il sistema di trazione integrale intelligente Bmw xDrive assicura che la potenza motrice sia distribuita tra le ruote anteriori e posteriori secondo le necessità in ogni situazione. Il sistema è sempre interconnesso con la tecnologia di controllo del telaio. La dotazione di serie comprende le sospensioni adattive M, i cui ammortizzatori regolabili e selettivi in frequenza a controllo meccanico favoriscono l’agilità e il comfort sulle lunghe distanze. La nuova Bmw X1 M35i xDrive è il primo modello performance di Bmw M GmbH a essere offerto con l’opzione dei freni M Compound, che comprendono freni a pinze fisse a quattro pistoni con dischi forati da 385 millimetri sulle ruote anteriori e unità a pinze flottanti a singolo pistone con freno di stazionamento integrato e dischi da 330 millimetri sulle ruote posteriori. Il carattere deciso della nuova Bmw X1 M35i xDrive è chiaramente visibile sia all’interno che all’esterno. Il nuovo modello è dotato di caratteristiche di design ed equipaggiamento esclusive, originariamente riservate solo alle vetture ad alte prestazioni di Bmw M GmbH. Queste includono le due coppie di terminali di scarico e i sedili M Sport opzionali con logo M illuminato. La nuova Bmw X1 M35i xDrive sorprende anche per quanto riguarda la tecnologia digitale: è tra i primi modelli a disporre del nuovo Bmw iDrive con QuickSelect e del Bmw Operating System 9. Il lancio sul mercato della nuova Bmw X1 M35i xDrive inizierà nell’ottobre 2023 negli Stati Uniti. Le consegne in Europa inizieranno nel novembre 2023. Il modello sarà costruito nello stabilimento del Bmw Group di Regensburg.

