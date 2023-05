MILANO (ITALPRESS) – Bmw presenta la nuova R 12 nineT in occasione dell’anniversario dei “100 anni di BMW Motorrad” e così succede alla R nineT, lanciata esattamente dieci anni fa.

Come la BMW R nineT del 2013, è una roadster classica, potente e purista, che offre un’infinità di opzioni per una personalizzazione quasi illimitata. Il design inconfondibile, l’accelerazione elevata, l’erogazione di potenza, il suono inconfondibile e la fluidità di funzionamento del boxer lo hanno reso rapidamente un modello iconico di moto BMW. Con il suo motore boxer raffreddato ad aria/olio, la nuova R 12 nineT continua questa grande tradizione. Il numero 12 nella designazione del modello si riferisce alla cilindrata del motore, come per molti modelli della storia di BMW Motorrad, ad esempio l’attuale R 18. Ancor più del suo modello predecessore, la nuova R 12 nineT combina il carattere possente del motore boxer e il linguaggio del design delle epoche motociclistiche tradizionali con una tecnologia innovativa e un concetto modulare che offre al pilota il massimo di opzioni di personalizzazione. Ridotta ancora più all’essenziale, offre un elevato appeal emotivo. Un look purista e classico, con l’attenzione ai dettagli come priorità quando si è trattato di progettare la moto. Il telaio tubolare in pezzo unico con telaietto posteriore imbullonato, sospensioni classiche con forcelle telescopiche rovesciate di alta qualità all’anteriore e Paralever al posteriore. Impianto di scarico sinistro con doppio silenziatore e terminali conici. Pinze monoblocco a 4 pistoncini montate radialmente, tubi freno in treccia d’acciaio. Per Markus Schramm, Head of Bmw Motorrad, “la R nineT e il suo concetto di personalizzazione hanno definito la nuova esperienza Heritage per il 90° compleanno di Bmw Motorrad e sono diventati una pietra miliare della nostra gamma di modelli. La nuova R 12 nineT prosegue con coerenza la storia di successo dell’eredità dei leggendari motori boxer Bmw con un linguaggio di design ancora più classico ed essenziale, un grado di libertà ancora maggiore per quanto riguarda la personalizzazione e, non da ultimo, una tecnologia nuova e innovativa”.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Bmw-

