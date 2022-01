MILANO (ITALPRESS) – Bmw presenta la iX M60, che combina il concept di un veicolo fortemente orientato alla sostenibilità con il design di un moderno Sports Activity Vehicle e una dinamica di guida ai massimi livelli. L’estrema potenza e il controllo della trazione integrale elettrica, insieme alla limitazione dello slittamento delle ruote basata su attuatori altamente reattivi e a una tecnologia delle sospensioni che include, tra l’altro, una sospensione a doppio asse tipica della messa a punto M, con controllo automatico del livello, garantiscono l’esperienza di guida, l’agilità e la precisione tipiche di Bmw M. La Bmw iX M60 combina le tipiche caratteristiche prestazionali M con la tecnologia all’avanguardia del nuovo sistema modulare del Bmw Group per la guida autonoma, il funzionamento, la connettività e i servizi digitali. Questo mix crea un’esperienza di mobilità premium senza precedenti. A ciò si unisce anche l’architettura dell’abitacolo interamente rinnovata, che da una grande percezione dello spazio.

Come per le altre versioni del modello, la Bmw iX M60 presenta la più ampia gamma di equipaggiamenti standard mai offerti da Bmw nel campo dei sistemi di assistenza alla guida, nonchè numerose innovazioni. Una nuova generazione di sensori, un nuovo sistema di software e una potente piattaforma di calcolo permettono un costante avanzamento delle funzioni di guida e parcheggio automatizzati – con funzionalità di livello 3 nel medio termine.

L’interno spazioso, di alta qualità e dal design innovativo, aiuta il conducente a concentrarsi attivamente sulla guida, offrendo allo stesso tempo il comfort di viaggio e il piacere del lusso. I sedili multifunzione con poggiatesta integrati, il grande Bmw Curved Display, il volante esagonale e il rivestimento del tetto color antracite accrescono il piacere di guidare. L’eliminazione del tunnel centrale crea ulteriore spazio per le gambe, nonchè uno spazio portaoggetti, con una consolle centrale disegnata come se fosse un mobile di alta qualità. L’interno Suite opzionale comprende sedili in pelle naturale, cruscotto, consolle centrale e portiere rivestite, superfici e comandi in Gold Bronze. Il carattere unico della Bmw iX M60 è ulteriormente enfatizzato dal suo vasto equipaggiamento di serie che comprende, tra gli altri, il Bmw Live Cockpit Professional e la Bmw Natural Interaction, che permette di selezionare le funzioni attraverso la voce e i gesti, il Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, il Bmw Laser Light, il Comfort Access, l’Active Seat Ventilation per guidatore e passeggero anteriore e l’Heat Comfort Package. Con una potenza di 455 kW/619 CV, una coppia massima di 1.015 Nm in modalità Sport e di 1 100 Nm con Launch Control attivato e assetto delle sospensioni specifico M, crea un’esperienza unica nel mondo della mobilità priva di emissioni locali. Accelera da ferma a 100 km/h in soli 3,8 secondi. L’erogazione di potenza dei motori elettrici M si estende fino ai regimi più alti, così che l’incremento della velocità rimanga quasi costante fino al raggiungimento della velocità massima – limitata elettronicamente – di 250 km/h. L’autonomia della Bmw iX M60, determinata nel ciclo di prova WLTP raggiunge i 566 chilometri. Il lancio sul mercato globale sarà a giugno 2022.

(ITALPRESS).