MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – E’ uscita dalla linea di produzione dello stabilimento Bmw Motorrad di Berlino-Spandau la milionesima GS dotata di motore boxer: una Bmw R 1250 GS.

Le moto dell’elica blubvengono prodotte a Berlino dal 1969 e i modelli GS con motore boxer dal 1980. Moto essenziali e autentiche, che possiedono altissime qualità, che negli ultimi decenni hanno spinto innumerevoli appassionati di moto a intraprendere viaggi in Paesi lontani, spettacolari avventure e spedizioni nelle regioni più remote del nostro pianeta. La nuova edizione dell’ormai leggendaria BMW GS con motore boxer – la R 1300 GS – sarà presentata il 28 settembre 2023 all’inaugurazione del nuovo BMW Motorrad Welt di Berlino. “Con la R 80 G/S e la sua combinazione unica di performance sia in strada che fuoristrada, per uso quotidiano e a lungo raggio, Bmw Motorrad ha creato nel 1980 il nuovo genere di moto da turismo enduro. La Bmw GS con motore boxer è diventata un’icona, che ha ottenuto un successo globale in questo segmento. Ma c’è di più: la Bmw GS è una leggenda e allo stesso tempo una pietra miliare indispensabile nella gamma di modelli Bmw Motorrad. Le sue straordinarie doti, come la dinamicità di guida, le qualità nei fuori strada, il comfort superiore sulle lunghe distanze e l’enorme robustezza, sono state da allora costantemente sviluppate e trasferite ad altre serie di modelli con grande successo” dice Markus Schramm, Head of Bmw Motorrad.

“Sono quindi molto contento che oggi, e soprattutto nell’anno del nostro anniversario ‘100 anni di Bmw Motorrad’, siamo in grado di contribuire a una pietra miliare nella storia aziendale del Bmw Group con la milionesima moto Bmw GS con motore boxer. Sono altrettanto lieto che la storia unica dei modelli BMW Motorrad con motore boxer sarà presto completata da un capitolo emozionante con numerose innovazioni con la nuova R 1300 GS” conclude Schramm. La milionesima BMW GS con motore boxer è una R 1250 GS in Triple Black Style ed è stata festeggiata oggi, 21 giugno 2023, durante una riunione di fabbrica presso lo stabilimento BMW Motorrad di Berlino-Spandau.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).