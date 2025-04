Bluvacanze, OTA Viaggi e GNV lanciano la Summer Season

MILANO (ITALPRESS) – Con un catalogo dedicato al prodotto vacanze ‘Mare Italia’ e i traghetti che diventano smart, la consulenza per le vacanze value for money si afferma in agenzia di viaggi. I brand Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e Blunet fanno quadrato con OTA Viaggi, tour operator specializzato in Sardegna e Mare Italia, e con GNV, una delle principali compagnie di navigazione al mondo nel settore del trasporto di passeggeri e merci, per spingere sulla formula della Summer Season: il pacchetto tutto compreso composto da 100% ospitalità italiana, family più quattro zampe oriented, navi di qualità e assistenza H24/7su7 per costruire l’esperienza di viaggio e di soggiorno adatta per ogni tipo di nucleo familiare.

Le agenzie di viaggi dei network che fanno capo a MSC Cruises possono contare su una brochure appositamente realizzata per loro da OTA Viaggi, operatore specializzato, da oltre 30 anni, in Sardegna e Mare Italia con focus su pacchetti nave più soggiorno. Il catalogo raccoglie le migliori 14 strutture a 4 stelle del Sud Italia con servizi per famiglie con bambini e animali domestici al seguito: per ogni resort sono specificate le condizioni di ammissione, anche laddove ciò non è possibile e se sono disponibili “dog beach” nelle vicinanze. Fra tutte, il Club Esse di Cala Gonone a Orosei per includere l’ospitalità di cani di grossa taglia.

“Le vacanze al mare in Italia rappresentano da sempre un prodotto forte in agenzia di viaggi, che si è molto qualificato nell’ultimo decennio e ancora conta sulla competenza dei consulenti – commenta Claudio Busca della Direzione Retail del Gruppo Bluvacanze – . A maggior ragione il servizio di traghetto, arricchitosi di personalizzazioni per le quali la conoscenza di uno specialista assicura l’accesso alla migliore esperienza di acquisto. Il segreto è la formazione continua. Insieme ai partner preferenziali, i network del Gruppo Bluvacanze seguono con frequenza trimestrale programmi di aggiornamento sul prodotto e accedono a risorse di marketing e di comunicazione attraverso la piattaforma gestionale Ada. Grazie al consolidamento della partnership, i punti vendita beneficiano di vantaggi competitivi e promozioni ‘best price'”.

“I villaggi pubblicati nel catalogo Estate 2025 rappresentano i cavalli di battaglia del Gruppo Bluvacanze – sottolinea Massimo Diana, direttore commerciale di OTA Viaggi –. La formula Mare Italia è ideale per i nuclei familiari o di amici che cercano lunghe distese di sabbia, baie e mare blu così come la buona cucina, le attività sportive, la comodità e la sicurezza delle vacanze nel senso più classico del termine. Meglio se si possono portare anche gli amatissimi quattro zampe cui vogliamo sempre dedicare un’attenzione speciale”.

“La nostra proposta per la stagione estiva italiana vede quest’anno alcune novità che rappresentano veri e propri punti di forza – evidenzia Matteo Della Valle, chief commercial officer di GNV -. Sulla Sicilia avremo infatti a disposizione le nostre due navi nuove, GNV Polaris già operativa e GNV Orion che entrerà in flotta a brevissimo, mentre sulla Sardegna saranno protagoniste due delle nostre smart ship, Splendid e Rhapsody, digitalizzate e rinnovate, e metteremo a disposizione dei nostri clienti oltre 2000 cabine al giorno. Il traghetto si conferma tra le opzioni migliori per viaggiare, in particolare per raggiungere le due magnifiche mete italiane, e noi con le nostre proposte offriamo traversate a bordo sempre più efficienti e confortevoli. L’incontro di oggi rappresenta un’opportunità preziosa per valorizzare il lavoro degli agenti di viaggio e consolidare la collaborazione tra partner, strumento chiave per innovare e arricchire la nostra offerta e costruire esperienze di viaggio indimenticabili”.

– foto xm4/Italpress –

(ITALPRESS).