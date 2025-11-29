Bluvacanze “Obiettivo essere innovativi, specializzati e sostenibili”

TORINO (ITALPRESS) – “Gli obiettivi per il futuro sono tanti. Vogliamo una rete distributiva ancora più forte che costruisca partnership industriali strategiche di lungo periodo, un tour operating innovativo, specializzato e sostenibile e una Cti innovativa dal punto di vista tecnologico, capace di creare valore aggiunto per i suoi clienti”. Sono gli orizzonti indicati da Domenico Pellegrino, amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze, che in questo weekend si è riunito per la convention annuale nelle località di La Thuile e Courmayeur, in Valle d’Aosta. Il claim scelto per l’evento è “Come Together”, ispirato alla traccia di apertura dell’album “Abbey Road” dei Beatles. L’appuntamento ha messo insieme le principali legal entities: Cti – Cisalpina Tours International (per viaggi aziendali e travel manager), i marchi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e il polo Blunet (rivolti alle giovani generazioni) e Going (tour operator B2B per i prodotti turistici su misura). All’interno del palaghiaccio di Courmayeur, il blu è stato il colore dominante. “Racconta un sistema di valori che sono il nostro dna, il nostro modo di porci sul mercato e tra i partner con sobrietà, impegno, disciplina, cura, rispetto e lealtà – ha detto Pellegrino – Siamo diventati un’azienda ambiziosa che ha iniziato a internazionalizzarsi: questo perché abbiamo creduto nel gruppo e sono in pochi a farlo: abbiamo investito mentre altri tagliavano, abbiamo innovato mentre altri si difendevano, portando cambiamento”.

Tutto questo si inserisce in un contesto, quello europeo, estremamente dinamico in cui si contano 2 mila miliardi di consumi turistici e dove si prevede che il business travel da qui al 2028 cresca del 23%. “I modelli di business si evolvono ogni giorno, chi è aperto all’innovazione vince, per questo non dobbiamo subire il cambiamento, ma lo dobbiamo abbracciare – ha ancora detto Pellegrino – Dobbiamo avere il coraggio di sperimentare”. La previsione di travel value 2025 per il Gruppo Bluvacanze è pari a 903 milioni. “Un risultato in linea con quello che ci attendevamo, una crescita sostenuta da innovazione, investimento e internazionalizzazione – conclude Pellegrino – Se aggiungiamo anche la rete distributiva di affiliazione e il contributo degli uffici esteri abbiamo anche superato il miliardo di travel value, siamo nella giusta direzione che avevamo immaginato”. Sul fronte dei posti di lavoro, il Gruppo ha assunto 250 giovani solo negli ultimi 24 mesi per sostenere la crescita, mentre in parallelo prosegue l’investimento tecnologico che riguarda sia la parte retail e soprattutto il business travel. E poi c’è il fronte della formazione, uno degli investimenti più importanti che è prevalentemente interna e riguarda gli aspetti tecnici operativi, ma anche gli aspetti manageriali e l’evoluzione della domanda attraverso i nuovi modelli di comunicazione.

Durante la convention sono arrivati anche i saluti via videomessaggio di Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere, di cui il Gruppo Bluvacanze fa parte: “Le persone sono il motore del nostro gruppo e sono al centro della nostra missione e strategia – ha detto – Bluvacanze, Cisalpina e Going stanno compiendo un percorso di crescita che ha varcato i confini nazionali e si appresta a diventare sempre più globale. Il Gruppo Bluvacanze ha raggiunto una grande popolarità anche fra i giovani, grazie alle strategie digitali rivolte alla Gen Z”. Al centro dei lavori ci sono stati anche i temi relativi a sostenibilità, formazione di nuove figure professionali nel turismo leasure e business e partnership strategiche. Fra queste c’è il nuovo progetto con MediaWorld, la grande catena di negozi di elettronica, che parte proprio dal mese di dicembre e che è stato presentato da Lorenzo Mazzucchelli (Travel Welfare Commercial Manager di Bluvacanze): “Avviamo una comunicazione integrata con un target qualificato, si pensi che ci sono più di 1 milione di persone iscritte al loro club – ha spiegato – L’abbiamo fatto per rafforzare il posizionamento, la brand awareness, per rendere Bluvacanze un brand riconosciuto da tutti”. Un altro accordo è quello avviato con WeRoad per intercettare i giovani viaggiatori digitali, oppure la collaborazione con Linea Daria per mettere in dialogo due mondi diversi come abbigliamento e turismo.

Sempre in tema di partnership, c’è quella che vede Going nella veste di distributore italiano ufficiale di Walt Disney World Resort in Florida, con lo sviluppo di una piattaforma dedicata per gli agenti di viaggio. Proseguirà la formazione per rendere lo staff Going e gli agenti di viaggio dei veri e propri ambasciatori di Walt Disney World Resort in Italia, mentre è in fase di progettazione un piano di comunicazione B2B in sinergia con Disney Destinations. Una novità che interesserà il 2026 riguarda la Business Analysis, lanciata dalla divisione Retail: oltre alle funzioni già disponibili fra le quali strumenti di marketing, comunicazione e analisi di esercizio, sarà integrata la raccolta e l’analisi di dati provenienti da diverse fonti aziendali, per migliorare i processi di lavoro e definire strategie volte a ottimizzare le performance complessive della gestione.

