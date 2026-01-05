Blitz polizia allo Zen di Palermo, trovate pistole e munizioni

PALERMO (ITALPRESS) - Blitz della Polizia di Stato nel quartiere San Filippo Neri, meglio conosciuto come Zen, a Palermo. La Questura, con l'impiego di circa 100 agenti, ha coordinato un'intensa attività di polizia giudiziaria e di controllo del territorio, attraverso la cinturazione del quartiere che ha consentito di monitorare i transiti in entrata ed in uscita, mediante numerosi posti di controllo e posti di blocco che hanno permesso di identificare un rilevante numero di soggetti. I poliziotti hanno effettuato diverse perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi, munizioni ed esplosivi, anche in ragione dei recenti fatti che hanno riguardato il quartiere, con particolare riferimento alla Chiesa di San Filippo Neri. Le perquisizioni hanno portato al sequestro, in uno scantinato di un edificio limitrofo alla Chiesa, in via Fausto Coppi, di 3 pistole: una modello 85 Auto calibro 9, una modello 85 Auto calibro 8, una marca Bruni modello 92. Inoltre, è stato rinvenuto un caricatore, il calcio di un fucile privo di canna e numerose munizioni, sulla cui natura sono in corso accertamenti. In un altro scantinato del quartiere, in via Pensabene, è stata trovata una cassaforte murata al pavimento, all'interno della quale era custodita un'altra pistola, semiautomatica mono filare, con delle munizioni. Ingente il numero di munizioni trovate che ammontano a circa 1.550 pezzi tra cui munizionamento per kalashnikov, per calibro 9, 12, 16, 7.65, 38, 357, rinvenuti anche sei bossoli calibro 3,57 e sei ogive. Nel corso dei controlli gli agenti hanno sequestrato 16 dosi di cocaina (16,80 grammi) ed un bilancino di precisione. Trovata e riconsegnata al legittimo proprietario anche una moto di grossa cilindrata, in precedenza rubata. Complessivamente, sono state identificate 100 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, controllati 61 veicoli, contestate 6 violazioni al Codice della Strada per un importo di 1.200 euro, effettuati un sequestro amministrativo ed un fermo amministrativo e ritirate due carte di circolazione. vbo/azn