Blitz contro no vax, De Luca: “Usare pugno di ferro”

"Credo che bisogna usare il pugno di ferro. La sensazione che ho avuto è che questo tema dei no vax è diventato una cosa che non c'entra niente coi vaccini, ma piuttosto è il pretesto per l'ammoina e per l'aggressione allo Stato". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in merito al blitz della polizia contro i no vax. fpa/fil/gtr