Blitz antimafia a Palermo, 7 arresti nel mandamento di Porta Nuova

PALERMO (ITALPRESS) - I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare, di cui 7 in carcere, 2 obblighi di dimora e 11 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e ricettazione. col3/gtr