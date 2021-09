Bizzotto: “Con Prosek attacco a Made in Italy”

“Si tratta di un attacco al made in Italy in quanto il prosecco è il vino italiano più venduto al mondo”. Commenta così l'eurodeputata della Lega, Mara Bizzotto, la notizia del via libera da parte della Commissione europea alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue alla domanda di registrazione della menzione tradizionale “Prosek” da parte delle autorità croate. alp/mgg/gtr