Bitri Lani “Con Nave Salute continua la collaborazione Italia-Albania”

ROMA (ITALPRESS) - "Questa è una bellissima iniziativa che avvicina di più, lega di più, nell'ambito della salute, i due paesi, l'Italia e l'Albania, è una altra manifestazione di quello che abbiamo saputo costruire tra i due paesi e avviare in questi anni, più di trenta, e intendiamo continuare a fare congiuntamente per il futuro". La ha detto Anila Bitri Lani, ambasciatore della Repubblica d'Albania in Italia, a margine della presentazione della seconda edizione della "Nave della Salute". "Questo della 'nave della salute' è il secondo viaggio" ha aggiunto "e intendiamo istituzionalizzarlo, farlo diventarne come una cosa normale: è normale, naturale il viaggio tra questi due paesi legati da un canale d'acqua, due paesi che collaborarono e continueranno a collaborare".