Bit, la Puglia punta su qualità, equilibrio territoriale e nuovi sviluppi turistici

BARI (ITALPRESS) – È una Puglia autentica, attenta ai territori e a un turismo che cresce in armonia con le comunità quella che l’Assessorato al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia e l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione presentano alla 46ª edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, dal 10 al 12 febbraio, che si tiene nella Fiera Milano, Rho.

Una Regione dove i territori, l’esperienza di viaggio e lo sviluppo economico sono parti dello stesso racconto e dove continuano a crescere la qualità dell’accoglienza e la valorizzazione delle aree interne. La Regione Puglia accoglie a Milano visitatori, operatori e istituzioni in uno stand di 360 mq, uno spazio che ospita i rappresentanti dei 184 Comuni che hanno aderito, 60 aziende pugliesi del comparto turistico tra cui 2 consorzi e 4 gruppi alberghieri, 43 postazioni per gli incontri B2B, con un ricco calendario di meeting con i buyer internazionali, secondo agende prefissate tramite il sistema My Matching BIT.

“Un’occasione di promozione territoriale in una delle vetrine più importanti a livello nazionale e internazionale – spiega il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro -. Il focus della partecipazione della Bit è accompagnare i nostri operatori turistici agli incontri con buyers di tutto il mondo. Facciamo conoscere la Puglia, tutta, dalle aree interne alle location più attrattive della nostra regione. Il turismo è oggi una delle leve economiche trainanti della Puglia, con un trend in crescita negli ultimi anni che puntiamo a consolidare anche nel 2026 con la promozione di nuove esperienze di turismo sostenibile che mirano a coinvolgere territori e comunità espressione della Puglia più autentica, ancora sconosciuti al grande pubblico”.

“Alla BIT presentiamo una Puglia che cresce e sceglie di farlo in modo equilibrato e armonico, valorizzando l’intero territorio regionale – dichiara Graziamaria Starace, Assessora al Turismo e alla Promozione – Una Puglia che è già un modello di turismo esperienziale e che oggi, grazie al percorso di ascolto dei territori, lavora per includere pienamente anche le aree più interne nelle dinamiche di sviluppo. Un ruolo fondamentale lo svolgeranno i programmi di investimento e incentivi alle imprese turistiche, che devono essere sempre più orientati a sostenere progetti coerenti, sostenibili e dal valore duraturo. A Milano portiamo una visione: un turismo che guarda oltre la crescita dei numeri e che punta su qualità, equilibrio territoriale e capacità di costruire futuro insieme alle comunità”.

Lo stand della Regione Puglia si trova nell’Area Leisure Italia, Padiglione/Hall 11 P – Stand M01 M19 P02 P20 ed è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18.30. Il programma di eventi prevede 43 panel, aperti alla stampa, per presentare le proposte dei 184 Comuni presenti (sono stati invitati a proporre progettualità tutti i 257 Comuni pugliesi) e 5 conferenze istituzionali a cura della Regione Puglia: “Pani di Puglia” il 10 febbraio ore 15.20 Stand Puglia; “Il turismo in Puglia nel 2026: evidenze, dinamiche e prospettive per il nuovo equilibrio territoriale e lo sviluppo delle aree interne”, 11 febbraio ore 11, sala Libra, Centro Servizi-Business Center; “Aree interne, undertourism e qualità della vita: il ruolo del turismo delle radici”, 11 febbraio ore 14.20 Stand Puglia; “Opportunità di investimento per l’attrattività territoriale nel PR Puglia 2021-2027”, 11 febbraio ore 15.15, Stand Puglia; “I Giochi del Mediterraneo 2026 Taranto”, 12 febbraio ore 11, Stand Puglia. Nell’Area Enogastronomia, dal 10 al 12 febbraio, ogni giorno, ci saranno due cooking show e due laboratori di pasta fresca (in allegato il programma Puglia for Foodies 2026).

