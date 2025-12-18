Bissuola Winter Village aperto per gli ospiti dei Centri diurni e delle Comunità alloggio

VENEZIA (ITALPRESS) – Una mattinata all’insegna dell’allegria e del divertimento al Bissuola Winter Village quella che hanno trascorso oggi – come ormai da tradizione – gli ospiti dei Centri diurni e delle Comunità alloggio del territorio comunale. Accompagnati dall’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar, ragazzi e operatori sono potuti salire gratuitamente sulle giostre grazie alla disponibilità dei gestori che, come ogni anno, hanno messo a disposizione il Bissuola Winter Village, il luna park allestito in Piazza Divisione Acqui durante le festività natalizie.

“Io e l’assessore Venturini, che oggi non ha potuto essere presente – ha dichiarato l’assessore Mar – vogliamo ringraziare di cuore gli operatori del luna park perché rendono possibile questo momento di gioia e condivisione. Li ringraziamo per la loro attenzione alle persone più deboli, la solidarietà che dimostrano e l’amore che ci mettono. Oltre ad offrire questa giornata si spendono in prima persona accompagnando i ragazzi in giostra. E’ un regalo di Natale davvero importante”. Il Bissuola Winter Village rimarrà aperto fino al 6 gennaio con giostre, animazione, incontri con i personaggi dei cartoni animati e tanto altro.

– Foto Comune di Venezia –

(ITALPRESS).